Президент ПАСЕ призывает Россию отменить запрет Межлиса

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Стелла Кириакидес призвала Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом говорится в заявлении на сайте ПАСЕ.

«Приветствую освобождение крымскотатарских лидеров Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Поскольку они являются представителями Меджлиса, важной и традиционной структуры крымскотатарского сообщества, их освобождение является шагом в правильном направлении. Я надеюсь, что после освобождения этих двух лидеров состоятся и другие. Я также призываю российские власти отменить все ограничения в отношении Меджлиса крымскотатарского народа», – сказала Кириакидес.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным. Сторона защиты не раз заявляла о ряде болезней у Ильми Умерова, которые могли привести к нежелательным последствиям в условиях заключения.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков, своей вины он не признал.

Меджлис крымскотатарского народа был запрещен на территории России и в аннексированном Крыму 26 апреля 2016 года по решению подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Защита Меджлиса направила апелляцию в Верховный суд России, однако 29 сентября 2016 ее отклонили.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН вынес промежуточное решение по иску Украина против России. Суд в Гааге не поддержал требования Киева относительно временных мер против России в рамках Конвенции о запрещении финансирования терроризма. Однако Москву обязали прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в аннексированном Крыму.