Прибытие Умерова и Чийгоза в Киев переносится на 27 октября – Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что прибытие в Киев Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова переносится на 27 октября. Об этом Чубаров написал на своей странице в Facebook.

«О точном времени проведения пресс-конференции 27 октября 2017, как и причине переноса прилета Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза в Киев, будет сообщено сегодня в 21:00», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры крымскотатарского национального движения прибудут в Киев 26 октября.

В среду, 25 октября, осужденных в аннексированном Крыму Чийгоза и Умерова, передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.