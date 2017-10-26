В «Юнармию» примут более 1500 школьников из Севастополя

Ряды «Юнармии» пополнят 1500 школьников из аннексированного Севастополя, сообщает 26 октября пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Более 1500 школьников примут участие в церемонии торжественного посвящения в юнармейцы 28 октября возле памятника Солдату и Матросу. Кроме того, тысяча ребят поучаствуют в конкурсе на лучший танцевальный флешмоб «Дети Севастополя – будущее России», который состоится в этот же день», – сказано в сообщении.

Министерство обороны России 24 сентября сообщило, что на территории Южного военного округа России, куда включен и аннексированный Крым, в «Юнармию» приняли 15 тысяч юношей и девушек.



На территории округа зарегистрированы более 200 региональных отделений юнармейского движения.



Минобороны России во взаимодействии с органами подконтрольной Кремлю власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия». В молодежном движении декларируют молодежные военно-спортивные игры, детско-юношеские военно-патриотические клубы, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, сдачу норм ГТО, а также «вахты памяти» обелисков и мемориалов как приоритетные формы деятельности.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».