Россия: журналистку «Эхо Москвы» Фельгенгауэр перевели из реанимации в обычную палату

Журналистку российской радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр перевели из реанимации в обычную палату после совершенного на нее накануне нападения. Об этом сообщила радиостанция на своем сайте.

По информации СМИ, 26 октября в течение нескольких минут с ней разговаривал следователь. Также с ней пообщался адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, Фельгенгауэр признали потерпевшей.

Другие сотрудники «Эха Москвы» дают показания в Следственном комитете России. Главный редактор Алексей Венедиктов отметил, что радиостанция способствует следствию.

23 октября на Фельгенгауэр напали в офисе «Эха Москвы» в центре столицы России. По данным следствия, подозреваемый Борис Гриц вошел в помещение редакции, брызнув в лицо охраннику из газового баллончика, после чего прошел в гостевую комнату и ранил Фельгенгауэр ножом в горло.

Мужчину задержали и передали полиции. В ходе допроса Гриц не смог внятно объяснить причину своего поступка. По его словам, журналистка «мучила» его, используя «телепатическую связь». Против Грица возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

24 октября Пресненский районный суд Москвы арестовал Грица.