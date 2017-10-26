Джелял: «есть определенная печаль», что Чийгоз и Умеров вынуждены покинуть Крым

В аннексированном Крыму крымские татары радостно приняли новость об освобождении лидеров их народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза, но есть «определенная печаль, что их незаконно лишили родины». Такое мнение 26 октября в комментарии Крым.Реалии высказал активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял.

«Большая часть крымских татар в социальных сетях и непосредственно звонками поздравляли друг друга: хотя бы двое политзаключенных оказались на свободе. Хоть прямых подтверждений нет, но все говорит о том, что их скорее всего разлучили с родиной. Насколько я знаю, оба выразили желание попробовать заехать в Крым. Но скорее всего есть негласное распоряжение о запрете на въезд. Есть определенная печаль, что двух крымских татар незаконно лишили родины. Но радость, что их освободили, пересиливает этот момент», – сказал Джелял.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.