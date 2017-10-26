Россия: директора московского театра задержали по делу режиссера Серебренникова

В Москве задержали директора Российского академического молодежного театра Софию Апфельбаум, сообщили в Следственном комитете России.

Задержание Апфельбаум связано с делом художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, которого в России обвиняют в хищении государственного финансирования для театрального коллектива «Седьмая студия» в 2011 году. В то время она работала в Министерстве культуры России.

По версии следствия, Апфельбаум была в сговоре с Серебренниковым. В период с 2011 по 2014 год от имени Минкульта она подписывала с «Седьмой студии» договоры о предоставлении более 214 миллионов рублей (3,7 миллиона долларов) государственных субсидий и обеспечивала дальнейшее согласование отчетной документации, «которая содержала завышенные данные о количестве и стоимости мероприятий, чем способствовала хищению Серебренниковым и другими лицами бюджетных денежных средств в размере не менее 68 миллионов рублей».

В ведомстве добавили, что в ближайшее время Апфельбаум будет предъявлено обвинение по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Следователи намерены направить в суд ходатайство об избрании ей меры пресечения.

В этом деле под домашним арестом находятся Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и главный бухгалтер компании Нина Масляева. Экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится в СИЗО. Также по делу проходит продюсер Екатерина Воронова, ее объявили в розыск.

Суд перевел Масляева под домашний арест в начале октября. Она заключила сделку со следствием и дала показания по Серебренникову и Малобродскому.

Сам Серебренников отвергает обвинения, называя их «абсурдными». В его поддержку выступают театральные деятели из России и других стран мира.