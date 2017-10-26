Самолет с Умеровым и Чийгозом прибудет в Киев 27 октября в 13:50 – Джеппар

Самолет с освобожденными лидерами крымскотатарского движения Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом прибудет в Киев в пятницу, 27 октября, в 13:50, сообщает и.о. министра информационной политики Эмине Джеппар.

Ранее прибытие в Украину освобожденных Умерова и Чийгоза ожидали 26 октября. Впоследствии стало известно о переносе даты прибытия на следующий день.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.