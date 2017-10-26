Президент Турции Эрдоган встретился с Умеровым и Чийгозом в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 26 октября, встретился в Анкаре с освобожденными лидерами крымскотатарского народа Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом. Об этом сообщает глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров в Фейсбуке.

По его информации, встреча состоялась в официальной резиденции президента Турции Ak Saray.

«Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, поблагодарив президента Реджепа Тайипа Эрдогана за предпринятые усилия по их освобождению, обратились к нему с призывом помочь десяткам других незаконно преследуемых, арестованных и осужденных в Крыму крымских татар, украинцев, людей других национальностей», – написал он.

В ответ Эрдоган выразил уверенность в новых встречах, в том числе и в ходе его визитов в Украину.

Лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции.

Президент Украины Петр Порошенко 25 октября поблагодарил президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана за его усилия в освобождении осужденных в Крыму лидеров крымскотатарского национального движения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запретили два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.