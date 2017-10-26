В России почтили память жертв теракта на Дубровке в 2002 году

В России почтили память людей, погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке в Москве 15 лет назад, в 2002 году, и в результате операции силовиков, имевшей целью освободить их.

Около 200 человек собрались у этого центра в Москве. На траурной церемонии семьи погибших и другие присутствующие зажгли свечи и выпустили в небо 130 воздушных шариков, по официальному числу погибших заложников.

Правозащитники сообщают, что на самом деле погибли в общей сложности 174 заложника.

Присутствовавший на церемонии российский певец Иосиф Кобзон, который во время захвата 2002 вел переговоры с нападающими, заявил Радио Свобода, что ему стыдно за то, что почтить погибших не пришел ни один российский или московский чиновник.

23 октября 2002 около 40 нападавших, преимущественно из Чечни и других республик российского Северного Кавказа, захватили московский театральный центр на Дубровке во время представления и взяли заложниками более 700 человек – зрителей, актеров, персонал центра. Они требовали вывести российские войска из Чечни. Через 57 часов, 26 октября 2002, российские силовики пошли на штурм. Как выяснилось, большинство погибших заложников умерли не от действий нападавших, а в результате воздействия неизвестного газа, который применили силовики, чтобы нейтрализовать нападающих, или в результате неорганизованной спасательной операции.

Большинство погибших просто задохнулась, находясь в полубессознательном состоянии, в переполненных автобусах, в которых выносили людей; люди погибали из-за того, что их языки западали им в горло, или захлебывались в неконтролируемой рвоте в результате отравления. Врачи не имели информации ни о применении газа, ни о средствах для нейтрализации его влияния. Российские власти до сих пор так и не сообщили, какой именно газ использовали.

Родственники погибших обвиняют власть в сокрытии ее роли в гибели людей.

Во время того штурма также были убиты все нападавшие, находившиеся в здании; пока точно не известно, удалось ли части их убежать, но предполагают, что да. Также в течение последующих лет, вплоть до нынешней весны, в России приговорили к длительным срокам лишения свободы, вплоть до 22 лет, еще семь человек, которых признали сообщниками нападающих.