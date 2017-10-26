Крымскотатарская община Новоалексеевки планирует построить медресе

В Новоалексеевке (Херсонская область) община крымских татар-мусульман планирует построить медресе (религиозное среднее учебное заведение – КР) на территории местной мечети. Об этом Крым.Реалии сказал имам мечети Усеин Тохлу.

По его словам, это будет двухэтажное здание общей площадью около 600 квадратных метров. По предварительной оценке стоимость строительства составит около 300 тысяч долларов.

«Спонсоров у нас сейчас нет, будем начинать своими силами, сейчас идет работа по проекту», – сказал Тохлу.

Он высказал предположение, что для медресе будет достаточно помещений второго этажа будущего здания. «В таком случае первый этаж сдадим в аренду», – добавил имам.

Новоалексеевская мусульманская община входит в Духовное управление мусульман Автономной республики Крым (Киев), созданное в ноябре 2016 года в Киеве и зарегистрированное в октябре 2017. В Новоалексеевке действует единственная общеобразовательная школа с преподаванием всех предметов на крымскотатарском языке. В южной части Херсонской области, где компактно проживают крымские татары, большинство общин контролируется Духовным управлением мусульман Украины.