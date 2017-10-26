США: Твиттер запретил рекламу двух российских медиа-компаний

Социальная сеть быстрых сообщений Twitter, которая работает в США, сообщила, что запретила публикацию рекламных сообщений с учетных счетов двух российских медиа-компаний, работающих на внешних рынках, – RT и «Спутник».

Вмешательство в выборы – «это не то, чего бы хотели в Твиттере, – заявили в сети, вспоминая об обвинении разведывательных служб США о том, что эти медиа-компании вмешивались в прошлогодние президентские выборы в США.

«Это решение было нелегко принять, и мы идем на этот шаг, чтобы подтвердить нашу приверженность защите честности в отношениях с пользователями», – заявили в сети.

Почти два миллиона долларов США, которые Twitter заработал на рекламе от RT и «Спутник» за последние шесть лет, соцсеть решила передать на исследование об использовании сети во время избирательной кампании.

В России Министерство иностранных дел назвало это решение «нарушением свободы слова» и пообещало принять меры.

Главный редактор телесети RT, которая называет себя независимой от власти России, хотя существует на средства российского госбюджета и решительно пропагандирует линию Кремля, Маргарита Симоньян заявила, что такие меры могут применить к американским средствам информации в России.

В RT также заявили, что никогда не прибегали ни к какой незаконной деятельности и никогда не пытались повлиять на выборы в США никаким образом, в том числе и в Твиттере.

В российском государственном агентстве «Спутник» выразили сожаление из-за действий Твиттера и тоже напомнили об обещании России принять меры в ответ против американских средств информации.

В прошлом месяце соцсеть Twitter сообщила, что остановила около 200 учетных записей, связанных с Россией, в ходе своего расследования пропагандистских усилий относительно прошлогодних выборов.

Другая соцсеть Facebook и компания Google тоже недавно сообщали, что установили использование их платформ подозреваемыми работниками российских спецслужб в прошлом году с целью покупать рекламные публикации и обнародовать тексты, что вызвали политический раздор.

В январе более полутора десятка спецслужб США обнародовали совместный доклад, в котором сообщили о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году с помощью хакеров, а также средств информации. Значительная часть отчета была посвящена именно роли RT и «Спутник», которые, как говорится в документе, Кремль использовал для подрыва либерального демократического строя. Вмешательство, по данным спецслужб, было направлено против кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон; таким образом, оно способствовало победе кандидата от Республиканской партии, а ныне президента США Дональда Трампа, которого в Москве считали пророссийским.

В России отрицают все эти обвинения.