Аннексия Крыма стала катализатором сепаратизма в Евросоюзе – политолог

Аннексия Крыма и российская агрессия против Украины в целом стала катализатором для сепаратистских настроений в европейских странах, считает украинский политический аналитик, кандидат политических наук Сергей Постоловский. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.

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«На популярность сепаратистских настроений в Евросоюзе повлияли возросший поток эмигрантов и ускоряющаяся глобализация. Автономии хотят те или иные части Великобритании, Бельгии, Италии, Испании. Как правило, к самостоятельности стремятся более богатые регионы. Однако катализатором сепаратизма не в последнюю очередь выступила аннексия Крыма. Если бы не российская агрессия против Украины, центробежные процессы в Европе шли бы намного медленнее», – отметил эксперт.

Состоятельные североитальянские регионы Ломбардия и Венето поддержали более объемную автономию от центрального правительства. Об этом свидетельствуют предварительные результаты референдума, который состоялся 22 октября, но не имеет никаких юридических последствий. Эти регионы стремятся оставлять у себя больше налоговых поступлений и расширить контроль над иммиграцией, безопасностью, образованием и окружающей средой.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон 10 октября объявил, что провинция получила право на независимость по итогам референдума, но отложил ее официальное провозглашение. После этого правительство Испании предъявило Каталонии ультиматум. Мадрид требовал разъяснить, объявила Каталония о независимости или нет. Каталонские власти в ответ призвали центральное правительство к диалогу.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов тех, кто принял участие в голосовании. Явка, по данным каталонских властей, составила 43 процента от общего числа избирателей. Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии.