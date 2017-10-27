Керчь без Митридатской лестницы – Радио Крым.Реалии

Почему в Керчи три года не могут реконструировать Митридатскую лестницу? Как продвигается расследование уголовного производства по обвинению в государственной измене Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской? Почему в Симферополе у кинотеатров люди поют молитвы в знак протеста против фильма «Матильда»?

С 7.30 до 09.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Сергей Мокрушин ищет ответы на эти вопросы с журналистом из Керчи Еленой Лысенко; крымским историком Андреем Иванцом; адвокатом Сергея Аксенова, Владимира Константинова и Натальи Поклонской Максимом Могильницким; народным депутатом Украины Сергеем Лещенко; российским публицистом, священником Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви Яковом Кротовым; кандидатом политических наук, экспертом по Центральной и Восточной Европе Иваном Преображенским; российским социологом и публицистом Игорем Эйдманом; украинским психологом Ларисой Волошиной.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.