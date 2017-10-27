Инвестор Браудер: Интерпол заблокировал ордер на арест из России

Британский предприниматель и инвестор Уильям Браудер, ареста которого пыталась добиться Россия через Интерпол, заявил, что Международная организация уголовной полиции заблокировала российский ордер на арест.

Таким образом, написал он в Твиттере, Интерпол уже в пятый раз отклонил попытки России.

«Интерпол направил предупреждение всем странам-членам, что Россия не может использовать каналы Интерпола для продвижения моего дела», – добавил он.

Интерпол пока не выступал с сообщениями по делу Браудера. В 2013 году, во время одной из предыдущих таких попыток России, Международная организация уголовной полиции обнародовала заявление именно такого содержания – что Россия не может использовать каналы Интерпола для ареста Браудера из-за того, что природа его дела преимущественно политическая.

22 октября западные средства массовой информации сообщили, что Россия смогла предыдущими днями внести имя Браудера в перечень лиц, разыскиваемых Интерполом, самовольно, без согласования с Секретариатом Международной организации уголовной полиции. Как стало известно, Россия использовала лазейку в нормах Интерпола: в отличие от обычных официальных запросов на розыск, которые требуют согласования в Интерполе, прежде чем попасть в базу данных организации, страны-члены могут распространять и менее формальные собственные сообщения, известные в английской терминологии как diffusion, непосредственно всем другим странам-членам, минуя Секретариат; такие сообщения попадают в национальные полицейские базы данных и потому, что они не прошли по официальным каналам Интерпола, нередко остаются там и после того, как их изымают из центральной базы Интерпола.

Тогда же сам инвестор, гражданин Великобритании, сообщил, что США отменили ему разрешение на въезд в страну, из-за чего он в тот день не смог попасть на самолет в США, и сразу после того в Вашингтоне заявили, что после шага России электронное разрешение Браудера на въезд дополнительно подтвердили «в ручном режиме» как действующее. Поэтому сам Браудер заявил, что теперь надо еще «исправить ситуацию с фальшивым ордером Интерпола на арест».

В России Уильяма Браудера еще в 2013 году заочно приговорили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в избежании уплаты налогов; сейчас по нему продолжается еще один заочный судебный процесс по сходным обвинениям. Браудер неоднократно отвергал эти обвинения как безосновательные и политически мотивированные. Интерпол ранее уже четыре раза отверг попытки России внести Браудера в списки для поиска.

Перед тем, в 2012 году, в США приняли, в частности, по инициативе Браудера, так называемый «акт Магнитского» – закон о санкциях против российских чиновников, которых считают виновными в нарушении прав человека. В 2016 действие закона распространили и на должностных лиц других стран за такие нарушения; схожие законы о санкциях против нарушителей прав человека, в частности, в России, принял еще ряд государств.

Закон получил название по имени Сергея Магнитского, российского юриста, который работал для инвестиционного фонда Уильяма Браудера в России. Он сообщил, что разоблачил схему, по которой должностные лица Министерства внутренних дел, налоговой администрации и других государственных органов России похитили из российского государственного бюджета сумму в 230 миллионов долларов – налоги, уплаченные фондом. Поэтому он попал за решетку по обвинению в том, что он разработал для фонда схему уклонения от уплаты налогов. 2009 Магнитский умер в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от сердечных проблем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать.

Уильям Браудер в свое время был крупнейшим портфельным инвестором в России, но еще в 2005 году был вынужден бежать из страны.