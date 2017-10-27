Госсекретарь США исключил роль Асада в будущем Сирии

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не видит никакой роли нынешнего президента Сирии Башара аль-Асада в любой будущий сирийской власти.

«Владычество семьи Асада подходит к концу», – сказал он после встречи в Женеве со специальным посланником ООН по делам Сирии Эндрю де Мистура.

«США хотят, чтобы Сирия была целостной и единой, без никакой роли для Башара аль-Асада во власти. Единственный вопрос сейчас – как этого достичь», – сказал Тиллерсон.

По его словам, США при этом считают, что уход Асада не является предпосылкой для продолжения мирного процесса, а скорее должен стать его результатом.

Де Мистура, со своей стороны, сообщил, что хотел бы созвать в Женеве очередной, уже восьмой с начала прошлого года, круг мирных переговоров об урегулировании в Сирии на 28 ноября.

В предыдущих раундах этих переговоров достигли лишь минимальных успехов – они почти сразу заходят в тупик из-за разногласий вокруг будущей судьбы власти Асада: представители этой власти настаивают, что президент должен сохранить полномочия и что «его судьбу должен решить весь народ Сирии», представители оппозиции требуют его скорейшего ухода от власти.

В результате уже шестилетней гражданской войны в Сирии, вспыхнувший после расстрела властью Асада одной из многочисленных массовых мирных демонстраций против его власти и в которую в последнее время на разных сторонах присоединились и внешние факторы (Россия и Иран поддерживают Асада, США и значительная часть западного и арабского мира – оппозицию к нему), там погибли более 300 тысяч человек, более 6 миллионов были вынуждены стать беженцами в другие страны и около 5 миллионов – вынужденными внутренними переселенцами.