Конгресс США получил новый список подсанкционных российских компаний

Госдепартамент США 26 октября предоставил Конгрессу список лиц и компаний, в отношении которых вводит новые санкции из-за их связи с российскими военными и спецслужбами.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт отметила, что этот список будет обнародован в ближайшие дни, но Госдепартамент сначала позволит американским компаниям завершить сотрудничество с фигурантами списка, чтобы эти компании могли избежать нарушений санкций.

Закон о санкциях, который президент Дональд Трамп подписал в августе, направлен против военных и разведывательных служб России из-за их возможной роли в усилиях для вмешательства в президентские выборы 2016 года в США.

Закон призывает президента накладывать санкции на любое лицо или фирму, которые имеют дело с российскими секторами обороны и разведки. Закон требует также, чтобы администрация Трампа определила лиц и группы, связанные с оборонными и разведывательными секторами России, и предоставила эту информацию Конгрессу до 1 октября.

Как известно, Госдепартамент не придержался этого срока, в связи с чем законодатели обвинили администрацию США в затягивании с введением новых санкций.