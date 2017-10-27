В Киеве у посольства России требуют разыскать пропавших в Крыму людей (трансляция завершена)

В пятницу, 27 октября, под посольством России в Киеве в рамках информационной кампании «FIND&FREE» проходит акция «Мы заставим нас понять», сообщил корреспондент Крым.Реалии.

Организаторы акции, представители общественной инициативы «КрымSOS», требуют от России расследовать насильственные исчезновения на аннексированном полуострове.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи похищения людей, преимущественно из числа крымских татар. При этом в крымском управлении Следкома России утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.