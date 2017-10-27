Украина призвала ООН отреагировать на игнорирование Россией требований Международного суда по Крыму

Организация Объединенных Наций должна отреагировать на невыполнение Россией решений Международного суда по ситуации с правами национальных меньшинств в аннексированном Крыму и найти способ заставить Москву следовать этим решением и международным обязательствам.

Об этом на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, информирует страница Постоянного представительство Украины в Организации.

Ельченко напомнил, что Международный суд обязал Россию до вынесения финального решения прекратить притеснения прав крымскотатарского народа на представительство их интересов, в том числе путем деятельности Меджлиса, а также обеспечить наличие на аннексированном полуострове образования на украинском языке.

«Мы считаем, что случаи невыполнения решений Международного суда должны быть тщательно изучены системой ООН, чтобы в конце концов найти способ заставить государства добросовестно выполнять эти решения», – сказал Ельченко.

От отметил, что Россия после 6 месяцев «по-прежнему пренебрегает своей обязанностью выполнять все элементы решения Суда».

Международный суд ООН 19 апреля 2017 года согласился на введение временных мер по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил, что есть факты непоправимого вреда, нанесенного правам украинцев.

В январе Украина подала иск в Международный суд против России о нарушении ею Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В начале марта в Международном суде в Гааге, высшем судебном органе в системе ООН, завершились публичные слушания, касающиеся первого этапа рассмотрения иска, а именно – решения вопроса, применить ли временные меры, о которых у суда просит Украина.