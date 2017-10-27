В Украине вспоминают жертв массовых расстрелов интеллигенции в урочище Сандармох

В Украине 27 октября вспоминают украинских интеллигентов, расстрелянных в урочище Сандармох на территории России. Ровно 80 лет, в 1937 году, в Карелии сотрудники Народного комиссариата внутренних дел (НКВД – КР) СССР расстреляли узников Беломорканала и Соловецких лагерей.

Известно, что НКВД использовало урочище Сандармох как специальную территорию для проведения массовых казней гражданского населения.

Сандармох стал местом расстрела соловецкого тюремного этапа 1937 года, в котором находились известные деятели культуры, науки, военные, техническая интеллигенция и духовенство.

В Украине деятелей культуры, расстрелянных в карельском урочище, называют «расстреляным Возрождением».

Среди убитых – художники Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Марк Вороной, Валерьян Пидмогильный, профессоры-историки Александр Бадан-Яворенко, Сергей Грушевский, Владимир Чеховский, писатель и министр образования УНР Антон Крушельницкий.

Всего к расстрелу приговорили 1116 заключенных. Пять приговоров исполнить не удалось, поскольку один заключенный умер, а четырех этапировали в другие места.

Органы НКВД, а после их наследники – МГБ, КГБ СССР и ФСБ России скрывали место массовых убийств от родственников погибших и общественности. Считалось, что расстрелянных утопили в Белом море.

Экспедиция Карельского и Петербургского «Мемориалов» 2 июля 1997 года в составе которой были Юрий Дмитриев, Ирина Флиге и Вениамин Иофе, обнаружила место преступления НКВД неподалеку автомобильной трассы Медвежьегорск-Повенец.

Все расстрелянных позже реабилитировали и признали жертвами сталинского террора.