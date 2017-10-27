Россия: в Москве задержали активистов за баннер «Путин ответит за «Норд-Ост»

В Москве 27 октября задержали трех сторонников Алексея Навального за баннер со словами «Путин ответит за «Норд-Ост», который они повесили на ограду у здания правительства. Об этом сообщает в Твиттере Навальный LIVE.

Активисты находятся в отделении полиции. Координатор московского штаба оппозиционера Николай Ляскин сообщил, что подробности задержания пока неизвестны, этим сейчас занимаются адвокаты.

15 лет назад, 23 октября 2002 года, в Москве во время показа мюзикла «Норд-Ост» боевики захватили и три дня удерживали около тысячи человек, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября российские власти прервали переговоры и штурмовали здание театрального центра. В зал пустили газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 заложников, более 700 пострадали, всех боевиков убили.

В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельства спецоперации, которая привела к гибели людей. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела по ответственным за штурм театрального центра.

Бывшие заложники и родственники тех, кто погиб во время штурма, убеждены, что ответственность за многочисленные жертвы лежит не только на боевиках, но и на российской власти. Они требуют назвать газ, который применялся при штурме, а также человека, который отдал приказ начинать штурм.

В 2014 году был задержан подозреваемый в причастности к нападению 41-летний Хасан Закаев. В марте 2017 года Московский окружной военный суд признал его виновным в том, что он организовал доставку оружия и взрывчатки боевикам. Закаеву присудили 19 лет колонии строгого режима. Адвокат Карина Москаленко заявила, что своим решением суд лишил возможности пострадавших установить истинных виновников гибели людей в театральном центре.