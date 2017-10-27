Один из пропавших в Крыму после аннексии найден мертвым – «КрымSOS»

Семью пропавшего в 2014 году в аннексированном Крыму Лемара Алядинова подконтрольные Кремлю власти в октябре этого года оповестили о его смерти. Об этом 27 октября в комментарии Крым.Реалии сообщила правозащитница, представитель общественной инициативы «КрымSOS» Евгения Андреюк.

«Похищенный Лемар Алядинов, который исчез и о нем не было ничего известно с августа 2014 года, в этом месяце (октябре – КР) семья получила уведомление, что его тело нашли еще в 2014 году. Тело было якобы захоронено», – сказала Андреюк.

По ее словам, родные пока никаких соответствующих документов не получили.

По данным активистов, с момента аннексии Крыма Россией пропали 44 крымчанина. 17 людей нашли, 19 – до сих пор считаются пропавшими без вести, 6 – были найдены мертвыми, еще двое – находятся в местах лишения свободы.

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.