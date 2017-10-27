В Евпатории двух врачей обвинили в причинении смерти пациентам

В аннексированном Россией Крыму завершили расследование уголовных дел против двух евпаторийских врачей, которые якобы причинили смерть своим пациентам. Об этом сообщила пресс-служба крымского управления Следкома России.

Речь идет о действиях врача-оториноларинголога городской больницы и врача-анестезиолога-реаниматолога городской детской клинической больницы Евпатории.

«По данным следствия, в августе 2016 года потерпевший с жалобами на самочувствие был доставлен в приемное отделение больницы. Обвиняемый (оториноларинголог – КР), проигнорировав результаты исследований, нарушил технику проведения операции, в результате чего потерпевший на следующий день скончался», – говорится в сообщении.

В ситуации с другой подозреваемой, по версии следствия, в декабре 2015 года врач в недостаточном объеме оказала медицинскую помощь госпитализированной в тяжелом состоянии 14-летней девочке.

«В результате чего пациентка на следующий день скончалась», – сообщили в следственном отделе.

После аннексии Россией Крыма на полуостров пришла всеобщая страховая медицина. Изменился сам принцип финансирования медучреждений. Каждый житель полуострова, включая грудных детей, бесплатно получил полис обязательного медицинского страхования. Лишь при его наличии можно вызвать скорую, обратиться в поликлинику или больницу. Без полиса оказывается только экстренная медицинская помощь, то есть когда стоит вопрос жизни и смерти пациента.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».