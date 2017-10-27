Суд оставил в силе решение о назначении штрафов свидетелям обысков в Бахчисарае

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы защиты на решение суда первой инстанции о назначении админштрафов трем крымским татарам, которые 11 октября стали свидетелями обысков в Бахчисарае.

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила юрист Лиля Гемеджи.

Вместе с тем, двум крымским татарам – Ильнуру Асанову и Сулейману Аметову – суд уменьшил размер штрафа с 15 до 10 тысяч рублей (около 4 тысячи гривен – КР). В отношении еще одного свидетеля обысков Рудема Ниджиева решение Бахчисарайского суда о назначении штрафа в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысячи гривен – КР) – осталось в силе.

«В ходе судебного заседания мы просмотрели оперативное видео сотрудников полиции на котором видно, что собравшиеся просто молча стоят и не нарушают общественный порядок. Я задала сотруднику вопрос: в чем именно вы усмотрели правонарушение? На что полицейский ответил: они (свидетели обысков) одновременно собрались в общественном месте. Мои доводы о том, что пребывание одновременно в общественном месте без предварительного сговора не является нарушением общественного порядка суд не услышал», – рассказала Гемеджи.

Вместе с тем юрист отметила, что двум свидетелям обысков – родному брату Сулеймана Асанова (задержан по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России и аннексированном ею Крыме организации «Хизб ут Тахрир» – КР) Ильнуру, а также активисту Амету Сулейманову, который вел стрим во время обысков в доме Тимура Ибрагимова, суд уменьшил штраф с 15 до 10 тысяч рублей (около 4 тысячи гривен – КР).

«В этих двоих случаях судья решил, что суд первой инстанции (Бахчисарайский – КР) не учел отдельные обстоятельства административных дел. Хотя по факту скорее всего, таким образом судья решил показать свое отношение к этим админкам», – рассказал юрист.

Утром в среду, 11 октября, стало известно, что в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар, мусульман российские силовики провели обыски.

На местах силовики задержали по крайней мере 8 человек, которые пришли к домам, где проходили обыски.

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают арест шести крымских татар, которых задержали в Бахчисарае.

Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы безопасности России сообщили, что в Крыму ликвидирована бахчисарайская ячейка Хизб ут-Тахрир – организация, запрещенная в России и аннексированном ею Крыму.

Адвокаты подтвердили, что шестерых задержанных и доставленных в ФСБ после обыска крымчан российские силовики подозревают в связи с Хизб ут-Тахрир.

После аннексии Крыма Россией на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».