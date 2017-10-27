Умеров: после нашего освобождения будет восстановлена территориальная целостность Украины

Вслед за освобождением украинских политических заключенных произойдет деоккупация аннексированного Крыма и восстановление территориальной целостности Украины. Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров на брифинге в аэропорту «Борисполь» 27 октября.

«Процесс будет продолжаться. Обязательно, вслед за освобождением отдельных людей, произойдет деоккупация Крыма и восстановление территориальной целостности Украины... Вся наша борьба происходит вокруг этого», – сказал Ильми Умеров.

По его словам, следующими вопросами станут принятие закона об изменениях в Конституцию Украины относительно статуса Крыма.

«Эти решения будут приниматься уже в составе родной страны (Украины – КР) », – заключил Умеров.

Самолет, на борту которого находились заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз приземлился в аэропорту «Борисполь» 27 октября.

Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встречались в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 26 октября.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.