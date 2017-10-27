Чийгоз: не могу назвать это «освобождением», пока в неволе мой народ

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз назвал «вызволением» спецоперацию по освобождению себя и Ильми Умерова из заключения в аннексированном Россией Крыму. Об этом 27 октября он заявил на брифинге в аэропорту «Борисполь».

«Мы не знали, что нас вывезут в Анкару, потому что первым желанием все эти годы было приехать в Киев… Один из сильных лидеров тюркского мира (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – КР) по просьбе нашего президента (Петра Порошенко – КР), по просьбе нашего лидера Мустафы Джемилева, провел очень серьезные переговоры для нашего вызволения», – рассказал Чийгоз.

Он сказал, что не может назвать эту спецоперацию «освобождением».

«Освобождение – это свобода, это то, за что боролись, не только за свободу отдельно взятых личностей. Это свобода моего народа, моей земли, моего народа, а с перепугу проводя такую спецоперацию, когда по бумаге меня должны отпустить домой, а меня вывозят без опознавательных знаков люди в балаклавах, в которых я спустя три года узнал тех фашистов, которые меня забирали... И вывозят непонятно куда... Мы (Чийгоз и Умеров – КР) до последнего момента не знали (куда – КР)», – считает Чийгоз.

Он также сказал, что не ожидал, что освобождение из заключения произойдет так быстро.

Самолет, на борту которого находились заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз приземлился в аэропорту «Борисполь» 27 октября.

Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встречались в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 26 октября.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.