Парламент Каталонии проголосовал за независимость региона от Испании

Парламент Каталонии проголосовал за независимость этого автономного региона от Испании. Голосование бойкотировали оппозиционные депутаты.

За отделение проголосовали 70 депутатов, против выступили 10, двое воздержались.

В решении указано о начале процесса отделения, в частности, о намерении разработать новые ключевые законы для Каталонии и начало переговоров «на равных» с испанскими властями для установления сотрудничества.

Испания выступает против независимости Каталонии, центральное правительство готовит меры по введению прямого правления в регионе.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал к спокойствию и заявил, что верховенство права в Каталонии будет восстановлено.

Еврокомиссия отказалась комментировать решение парламента Каталонии.

Ни одна страна не выразила поддержку намерениям Каталонии объявить независимость.

10 октября лидер Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что регион получил право на независимость по итогам референдума, но отложил официальное провозглашение. После этого правительство Испании выдвинуло Каталонии ультиматум. Мадрид требовал разъяснить, объявила ли Каталония независимость или нет. Каталонская власть в ответ призвала Мадрид к диалогу.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90% принявших участие в голосовании. Явка, по данным каталонской власти, составляла 43%. Мадрид назвал голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии.

После референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.