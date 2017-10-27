Порошенко поблагодарил Эрдогана за помощь в освобождении Чийгоза и Умерова

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в освобождении заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза и отметил, что этому способствовали хорошо скоординированные действия сторон.

«Хотел бы выразить слова искренней благодарности президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, потому что во время его визита мы договорились о том, что хорошо скоординированные действия приведут к освобождению Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза», – сказал Порошенко на встрече с Умеровым и Чийгозом 27 октября.

По словам президента Украины, во время встречи Реджеп Эрдоган попросил его никому не говорить об освобождении двух заместителей председателя Меджлиса.

«Мы с господином Мустафой (лидер крымскотатаркского народа, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев – КР) интригу сохранили, но верили и знали», – отметил Порошенко.

Самолет, на борту которого находились заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз приземлился в аэропорту «Борисполь» 27 октября.

Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встречались в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 26 октября.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.