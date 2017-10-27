«КрымSOS»: За домом похищенного в Крыму Эрвина Ибрагимова велась слежка

В аннексированном Крыму за домом похищенного в 2016 году Эрвина Ибрагимова велось системное наблюдение. Об этом 27 октября в комментарии Крым.Реалии сообщила правозащитница, представитель общественной инициативы «КрымSOS» Евгения Андреюк.

«Дело Эрвина Ибрагимова рассматривалось в сентябре (2017 года – КР) в рабочей группе по насильственным исчезновениям (при ООН –КР). Стали известны подробности о том, что его похищение было спланировано. Оказалось, что за его домом была установлена системная слежка. Также, когда его отец вернулся с Женевы, то его вызвали в следственный комитет и сказали, что дела совместили с делами еще двух похищенных», – сказала Андреюк.

Член исполкома Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов был похищен неизвестными в Бахчисарае 24 мая 2016 года. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как два человека в форме российских дорожных инспекторов остановили машину Ибрагимова и затащили его в свой микроавтобус.

После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что «массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет».

Крымская правозащитная группа предполагает, что похищения были совершены российскими властями или подконтрольными им парамилитарными группами. Власти Крыма де-факто признают случаи исчезновения, но отрицают свою причастность к ним.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».