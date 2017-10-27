Германия готова принять на лечение Ильми Умерова – Порошенко

В администрации канцлера Германии Ангелы Меркель сообщили о готовности принять на лечение заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, который вместе с Ахтемом Чийгозом вернулся сегодня из Турции после передачи российскими властями, которая осудила их в аннексированном Крыму. Об этом сообщил во время встречи с крымскотатарскими лидерами в Администрации президента глава государства Петр Порошенко. Он отметил, что информацию о лечении Умерова немецкая сторона передала сегодня.

«Сила и стойкость духа и Ахтема, и Ильми, а Ильми очень плохо себя чувствует, это символ международной солидарности. Только что мне принесли сообщение, а вы знаете, что наши немецкие друзья и партнеры предлагали напрямую в Крыму, чтобы предоставить необходимое лечение Ильми, чтобы не издевались и отпустили Ильми. И вот сейчас офис канцлера Меркель подтверждает готовность о предоставлении необходимой помощи», – сказал Порошенко.

Он также добавил, что упорная работа по освобождению украинских заложников остается одним из приоритетов.

Ранее сообщалось, что 60-летний Ильми Умеров имеет прогрессирующую болезнь Паркинсона, гипертонию и сахарный диабет.

Президент Петр Порошенко обращался к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой предоставить заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову возможность для лечения в Германии еще осенью прошлого года.

Самолет, на борту которого находились заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз приземлился в аэропорту «Борисполь» 27 октября.

Освобожденные заместители председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз встречались в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в четверг, 26 октября.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, передали Турции днем 25 октября.

По неофициальной информации, договоренность о передаче Чийгоза и Умерова была достигнута во время последней встречи президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана и российского президента Владимира Путина.

В Госдуме России утверждают, что с просьбой о помиловании лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза к президенту Владимиру Путину обращался муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд 27 сентября приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения, ему запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ. Умерова обвиняли в публичных призывах к сепаратизму. Он называл возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма приговорил к 8 годам колонии одного из лидеров крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Он был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Чийгоза обвинили в организации массовых беспорядков.