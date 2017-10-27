Керченский журналист: «У России нет свободных денег на реконструкцию Митридатской лестницы»

Российские власти Керчи знают, что Москва не выделит им деньги на реконструкцию Митридатской лестницы, и потому затягивают с проектными работами, считает журналист из Керчи Елена Лысенко. Такое мнение она высказала в эфире Радио Крым.Реалии.

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«На проектную документацию выделили фантастические 100 миллионов рублей, срок – до 31 марта 2018 года. Понятно, что эти деньги просто разворуют, а когда начнут делать лестницу, неизвестно. Мне кажется, у России на самом деле нет таких средств на реконструкцию нашего памятника, поэтому местные власти стремятся урвать побольше на проектной документации. Другие фирмы на конкурсе по разработке проектов предлагали более дешевые варианты, но проиграли», – отметила журналист.

Российские власти Крыма обещают восстановить Митридатскую лестницу до 2019 года. С 2015 ее часть находится в аварийном состоянии, причем памятник впоследствии осмотрел лично президент России Владимир Путин и пообещал выделить полтора миллиарда рублей. Конкурс на проектную документацию по реконструкции прошел только летом 2017 года, в нем победила компания «Меандр» из Санкт-Петербурга.