В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что поддерживают действия центральной власти Испании – введение прямого правления в Каталонии.

«Мы поддерживаем действия правительства Испании по урегулированию кризиса в рамках действующей Конституции, соблюдения законодательства и обеспечения уважения прав всех граждан», – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он также добавил, что Украина поддерживает государственный суверенитет и территориальную целостность Испании в «пределах международно признанных границ».

Ранее сегодня Сенат Испании одобрил меры правительства, которые позволяют ограничить самоуправление Каталонии. Речь идет о применении 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии.

Перед этим парламент Каталонии проголосовал за независимость этого автономного региона от Испании. В решении указано о начале процесса отделения, в частности, о намерении разработать новые ключевые законы для Каталонии и начало переговоров «на равных» с испанскими властями для установления сотрудничества.

Испания выступает против независимости Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал к спокойствию и заявил, что верховенство права в Каталонии будет восстановлено.

Ни одна страна не выразила поддержку намерениям Каталонии объявить независимость.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90% принявших участие в голосовании. Явка, по данным каталонской власти, составляла 43%. Мадрид назвал голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии.

После референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.