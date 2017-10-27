Студенты Европейского университета в Петербурге провели акцию протеста

В Санкт-Петербурге студенты Европейского университета провели акцию с требованием вернуть учебному заведению образовательную лицензию. Об этом сообщает портал Activatica.

Выпускники и учащиеся оделись в костюмы привидений. По словам участников акции, они символизируют нынешнее состояние университета, «который то ли жив, то ли мертв». Также в руках активистов были таблички с надписями «Придавило коробками с отчетами для Рособрнадзора» и «Умер, не дождавшись защиты».

​Студенты прошли от Невского проспекта до здания университета. Полиция в акцию не вмешивалась.

В начале октября Европейский университет в Петербурге изменил свой статус с вуза на научно-исследовательский институт. В конце сентября Рособрнадзор отказал университету в получении новой образовательной лицензии. От прежней вуз отказался сам, когда проиграл все суды Рособрнадзору, хотя само ведомство признавало, что вуз устранил все его претензии.