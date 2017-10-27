Назначенные Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская не явятся на суд на материковой части Украины из-за политического характера их дел, сообщил адвокат Аксенова, Константинова и Поклонской Максим Могильницкий в эфире Радио Крым.Реалии.

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«Мои подзащитные желают принять самое непосредственное участие в данном процессе, с учетом тех обстоятельств, которые сложились на сегодняшний момент. Как только будут сняты признаки политического преследования, о которых говорит международная организация Интерпол, они будут готовы лично свидетельствовать на суде. Сейчас, поскольку условия политического преследования сохраняются, мои подзащитные готовы участвовать в процессе посредством других видов связи», – отметил защитник.

Бывшего спикера Верховного Совета Автономной Республики Крым Владимира Константинова и бывшего депутата парламента крымской автономии Сергея Аксенова обвиняют по статьям 109-й и 110-й Уголовного кодекса Украины: «посягательство на территориальную целостность Украины и призывы к насильственному свержению конституционного строя». Против бывшего подконтрольного Кремлю прокурора Крыма, а ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской в Украине возбудили сразу два уголовных дела.