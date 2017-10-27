Венгрия заблокировала следующее заседание комиссии НАТО-Украина

Венгрия не сможет поддержать евроинтеграционные усилия Украины, поэтому Будапешт ветировал созыв заседания комиссии НАТО-Украина, запланированный на 6 декабря. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Венгрия, по его словам, в начале сентября была среди тех, кто «громче и активнее» за это выступал, но после принятия образовательного закона в Украине чувствует себя так, будто «получила удар в спину».

По словам Сийярто, его страна и сейчас продолжала бы этот же курс, «но может предоставить такую поддержку только тем государствам, чьи решения и поведение заслуживают этого», сказал министр.

При этом он подчеркнул, что Будапешт готов к консультациям, но не может принять состояние, когда, по утверждению Сийярто, закон отбирает уже предварительно полученные права нацменьшинств.

Он обратил внимание на то, что Венгрию также беспокоит настрой депутатов Верховной Рады Украины рассмотреть законопроекты о языке и гражданстве. Если сейчас в Венгрии не выступят против закона об образовании, это может подбодрить украинскую власть принять и два других закона, считает глава венгерской дипломатии.

Он предупредил, что Венгрия будет делать эти дипломатические шаги до тех пор, пока закарпатские венгры не признают, что культурно-образовательная ситуация не урегулирована для них должным образом.

Отвечая на вопрос журналистов, Сийярто сообщил, что пока нет возможности как-то обойти венгерское вето, поскольку созыв комиссии НАТО-Украина нуждается единодушного голосования.

В МИД Украины на заявления главы внешнеполитического ведомства Венгрии пока официально не реагировали.

Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины. Среди крупнейших критиков Киева также были Россия, Румыния, Польша. Свои замечания по образованию нацменьшинств выразили Болгария, Греция и Молдова. Власти Украины отвергли обвинения в вытеснении языков меньшинств из образовательного процесса.

19 октября в Министерстве образования сообщили, что Украина, венгерская община в Украине и Венгрия совместно договорятся, как имплементировать языковую норму закона «Об образовании».