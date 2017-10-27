В Киеве презентовали книгу «Олег Сенцов»

В Киеве 27 октября в «Крымском доме» состоялась презентация книги «Олег Сенцов» издательства «Фолио».

Книга вышла в 2016 году. Она состоит из воспоминаний людей, которые хорошо знают Сенцова, из обрывков его книг и сценариев к фильмам, а еще из выдержек протоколов допросов свидетелей, проходящих по его делу. В книге много фотографий – из домашнего архива, и из зала суда.

На презентации присутствовали сестра Сенцова Наталья Каплан, кинопродюсер компании 435 FILMS Анна Паленчук, директор издательства «Фолио» Александр Красовицкий и крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Также на презентацию прибыли освобожденные заместители главы Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олега Сенцова этапировали из колонии в Якутске в СИЗО-1 Иркутска 9 сентября. Позже сообщалось, что Сенцова этапировали из Иркутска в Челябинск. Однако в Челябинском следственном изоляторе опровергли информацию о перевозке в учреждение Сенцова.

В октябре стало известно, что Сенцова доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).