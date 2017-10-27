Священник: «из Николая II хотят сделать отдельного святого для Крыма»

Шумиха вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» и новый культ Николая II свидетельствуют о попытке создать отдельного святого для аннексированного Крыма, считает священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефальной православной церкви Яков Кротов. Такое мнение он высказал в эфире Радио Крым.Реалии.
«Российский режим сейчас достаточно гибкий и не исповедует какую-то одну идеологию. То есть у подданных есть возможность выбрать между Иосифом Сталиным и Николаем Вторым, но это псевдокоммунизм и псевдомонархизм. Интересно, что культ последнего российского императора появился только в 1990-е годы и не поощрялся православной церковью, даже наоборот. Думаю, что всплеск активности его поклонников в последние годы связан с аннексией Крыма. Это попытка создать отдельного святого для Крыма», – заключил священнослужитель.
Накануне нашумевший в России фильм «Матильда» презентовали в аннексированном Крыму. Православные активисты принесли к симферопольскому кинотеатру иконы и портреты Николая Второго. Они читали молитвы и пели церковные песни, но обошлось без происшествий.
Ранее различные российские активисты во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской заявляли, что лента об отношениях последнего российского императора Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской оскорбляет их чувства, а адвокату режиссера Алексея Учителя даже сожгли машину.
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