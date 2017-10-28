К 205-летию Никитского ботанического сада откроют парк «Монтедор»

В аннексированном Крыму к 205-летию Никитского ботанического сада 31 октября собираются открыть парк «Монтедор». В пресс-службе сада сообщают, что он станет частью экскурсионного маршрута «Кактусовая оранжерея – «Райский сад» – парк «Монтедор».

«Парк «Монтедор» открывается в Никитском ботаническом саду после 25-летнего забвения. Он был заложен в 1947-1974 годах на участках, ранее занятых под виноградники и овощные культуры. Основу насаждений здесь составили, наряду с естественными зарослями дуба пушистого и можжевельников, кедры, сосны, кипарисы, пихты, кизильник, орех», – рассказал директор сада Юрий Плугатарь.

По его словам, администрация вела реконструкцию парка на протяжении трех лет на собственные средства ботсада.

Посетители смогут увидеть около 400 сортов редчайших растений, коллекцию сосен – 40 видов.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея и бамбуковая роща. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.