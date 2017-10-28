Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о намерении эвакуировать из России журналистку Ксению Ларину. Ее упоминали в программе Владимира Соловьева в эфире российской государственной радиостанции «Вести FM» вскоре после нападения на сотрудницу «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

В интервью телеканалу «Дождь» Венедиктов подчеркнул, что другого способа защитить своих журналистов у него нет, и эвакуация Лариной – единственный выход.

Главный редактор «Эхо Москвы» отметил, что попросил Следственный комитет России допросить журналистов ВГТРК, поскольку видит в их сюжетах попытку подстрекательства к нападению на Татьяну Фельгенгауэр.

24 октября в эфире «Вести FM» вышла программа Соловьева под названием «Либералы, зачем вы врете». В ней журналист Армен Гаспарян обвинил Ларину во лжи и назвал ее «откровенной сволочью». Перед этим Ларина опубликовала у себя в Facebook фотографии нападающего на Фельгенгауэр и написала: «Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет им плохие рты. Нашелся доброволец».

В четверг в пресс-службе российского следственного ведомства заявили, что рассматривается только одна версия нападения на Фельгенгауэр – нестабильная психика Бориса Грица. 23 октября он ворвался в редакцию «Эхо Москвы» и ранил журналистку ножом в шею.

Татьяна Фельгенгауэр находится в больнице. В четверг ее перевели из послеоперационной реанимации в общую палату. Алексей Венедиктов назвал одной из причин нападения атмосферу ненависти в отношении сотрудников СМИ в России.