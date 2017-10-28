Порошенко и Уолкер обсудили освобождение украинских заложников

Президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель США в Украине Курт Уолкер во время встречи обсудили вопрос освобождения заложников, находящихся в России и на оккупированной территории.

«Специальному посланнику президента США было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с российской стороной с целью их скорейшего освобождения и возвращения домой», – сообщают в Администрации президента Украины.

По информации украинской стороны, стороны также скоординировали шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, «как в рамках усилий в «нормандском формате», так и на международных площадках, прежде всего в Совете безопасности ООН».

Курт Уолкер прибыл в Украину с незапланированным визитом. В пятницу он встретился с украинской делегацией во главе со спикером парламента Андреем Парубием. Впоследствии состоялись закрытые переговоры с президентом Петром Порошенко. Накануне Уолкер встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.