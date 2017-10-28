Крымская Готия – Крымские.Истории

Новый цикл Крымских.Историй в диалогах рассказывает об истории Крыма с древнейших времен до наших дней. В восьмом выпуске мы поговорим с кандидатом исторических наук, докторантом Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Олесей Жданович об готском периоде в истории полуострова.

Ведущий проекта крымский ученый, кандидат исторических наук, лауреат Международного конкурса им. Ежи Гедройца – Сергей Громенко. Время эфира: 09:00 – 10:00. Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), а также на сайте Крым.Реалии.