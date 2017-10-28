Крымчанину вручили подписку о невыезде, обвинив в плевке в полицейского

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что жителя Симферополя Шевкета Раззакова вызвали на допрос в управление российского Следкома, где уведомили о подозрении из-за якобы «публичного оскорбления представителя власти». Об этом адвокат 27 октября написал в Фейсбуке.

«Действительно, Шевкет Раззаков связался с нашим офисом и сообщил, что его обманным путем вынудили прийти в Следственный комитет, сообщив, что он вызывается в качестве свидетеля. Когда же он явился, то узнал, что является подозреваемым», – уточнил Курбединов.

По его информации, следователь сообщал о намерении допросить Раззакова в статусе подозреваемого с использованием видеокамеры.

«Также, следователь сообщил о том, что им будет вызван адвокат на этот допрос. Раззаков отказался от назначенного адвоката и отказался от дачи показаний. Тогда у него взяли подписку о невыезде и отпустили!», – сообщил Курбединов.

Гражданский активист Осман Белялов опубликовал в Фейсбуке постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде Шевкету Раззакову, которое датировано 27 октября.

В нем указано, что 20 октября 2017 года следственным отделом по Бахчисарайскому району возбуждено уголовное дело из-за «публичного оскорбления представителя власти» Шевкетом Раззаковым, который, по версии следователей, «беспричинно плюнул в адрес полицейского бойца-снайпера, после чего высказал выражения в его адрес в нецензурной форме».

По данным Белялова, инцидент произошел в Бахчисарае 13 апреля этого года, когда российские силовики провели обыски в домах мусульман – Ризы Муждабаева и Сейдамета Мустафаева.

Очевидцы тогда сообщали о применении силы со стороны силовиков и звуках выстрелов.

В результате столкновений силовики задержали двух крымских татар, в домах которых происходили обыски, и шестерых мужчин, которые пришли их поддержать.

По итогам судебного заседания шестерым задержанным назначили наказание в виде административного ареста на срок от 2 до 7 суток, а одному крымчанину – штраф.

Российские силовики назвали обыски и задержания «плановыми мероприятиями».

23 апреля Сейдамет Мустафаев последним из задержанных вышел на свободу.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России и в аннексированном ею Крыму организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».