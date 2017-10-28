Крымскому депутату присудили 320 часов общественных работ за выращивание конопли

Депутату подконтрольного Кремлю сельсовета Некрасовского сельского поселения Советского района аннексированного Крыма Валерию Марковскому присудии 320 часов обязательных работ за культивирование конопли. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба управления Следкома России по Крыму.

«Следствием и судом установлено, что летом 2017 года Марковский вблизи нежилых помещений в одном из сел Советского района незаконно культивировал в крупном размере коноплю (растение, содержащее наркотическое средство)», – говорится в сообщении.

В сообщении указано, что «приговор вступил в законную силу».

Управление Следкома России по Крыму ​обвинило депутата Марковского в незаконном культивировании конопли 10 октября этого года.