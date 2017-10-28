CNN: предъявлены первые обвинения в расследовании вмешательства России в американские выборы

Специальный прокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование российского вмешательства в американский избирательный процесс, предъявил первые обвинения, сообщила 27 октября телекомпания CNN.

Обвинения были одобрены большим жюри присяжных в Вашингтоне, что является предварительным шагом перед началом судебного процесса по важным делам. Обвинения пока не обнародованы. В чем они заключаются и кому они предъявлены неизвестно, но, по данным CNN, обвиняемые будут взяты под стражу в понедельник.

Мюллер возглавляет расследование, проводимое ФБР, в ходе которого изучается информация о вмешательстве российских граждан в американскую избирательную кампанию и выявляются возможные связи людей из предвыборного штаба Дональда Трампа с представителями Кремля. Известно, что следствие подробно изучало деятельность бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, советника кандидата Трампа Картера Пейджа и бывшего советника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна. В поле внимания следователей есть и другие люди.

Сам президент Трамп неоднократно призывал быстрее завершить расследования, настаивая на том, что ни он сам, ни люди из его предвыборного штаба не состояли в сговоре с российскими представителями и не имели никаких незаконных контактов с ними.