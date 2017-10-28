Начни день с кофе – Musafir vaqtı

28 октября в эфире Радио Крым.Реалии проект о жизни современных крымских татар «Мусафир вакъты». В гостях у Халисе Зинедин Эрвин Меметов и Сеит-Бекир Сулейманов – основатели кофейни «Takava Coffee-Buffet». По версии Foursquare среди всех кофейных мест Киева это заведение на первом месте. Как удалось достичь такого успеха? С какими сложностями столкнулись основатели кофейни? Об этом в новом выпуске «Мусафир вакъты».

Автор программы – Халисе Зинедин. Время эфира: 11:00 – 11:20. Эфир можно слушать Крыму в эфире Радио Крым.Реалии (105.9 FM), а также на сайте Крым.Реалии