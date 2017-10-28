В ночь на воскресенье Украина переведет стрелки на час назад

С 29 октября между аннексированным Россией Крымом и Киевом будет разница в один час, так как Украина переходит на «зимнее время».

Это предполагает перевод часов на час назад. Переход должен состояться в четыре утра по киевскому времени.

«Летний» и «зимний» порядок исчисления времени впервые был введен в нескольких европейских странах в 1916 году. Идея заключается в лучшем использовании светлого времени дня, а следовательно в экономии.

В СССР переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся с 1981 года. Сейчас больше 70 стран мира переводят стрелки часов два раза в год.

Соседняя Россия несколько лет назад отказалась от перевода стрелок часов дважды в год.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».