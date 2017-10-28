Экс-помощник госсекретаря США: отмена санкций возможна только когда Россия вернет Крым

Бывший президент организации Freedom House и бывший помощник государственного секретаря США Дэвид Креймер считает, что отмена всех санкций возможна только тогда, когда Россия вернет аннексированный Крым Украине. Об этом он рассказал в интервью Радіо Свобода.

«США и другие страны Запада отказались признавать незаконную аннексию Россией Крыма. По моему мнению, как бы долго это ни продолжалось, мы ни при каких условиях не можем признавать аннексию Крыма, и санкции в отношении России за Крым должны продолжаться», – считает Креймер.

Он признал то, что в мире «о Крыме иногда забывают».

По его словам, если мир уступит России Крым, то таким образом «признает вопиющий факт нарушения суверенитета и территориальной целостности, незаконное переписывание карты Европы».

Креймер отметил, что этого «нельзя допустить».

Дэвид Креймер был помощником госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда с 2008 по 2009 год. Он был президентом Freedom House с октября 2010 года по ноябрь 2014 года. В настоящее время он является старшим директором по правам и свободам человека в Институте Маккейна.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».