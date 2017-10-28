ТАСС: «Роснефть» заморозила нефтедобычу в Черном море из-за санкций

Российская нефтегазовая компания «Роснефть» из-за западных санкций против России приостановила на пять лет геологоразведку и добычу нефти на Южно-Черноморском участке в восточной части акватории Черного моря. Об этом 27 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источники в «Роснефти» и в Минприроды России.

«По оценкам специалистов, в условиях негативной макроэкономической конъюнктуры и санкционных ограничений на данный момент проект является экономически неэффективным», – цитирует ТАСС представителя компании.

Как сообщило агентство, в «Роснефти» не исключают «досрочное возобновление прав пользования недрами Южно-Черноморского участка».

«В «Роснефти» также подтвердили, что компания не меняет планы проведения работ на Западно-Черноморском лицензионном участке на шельфе Черного моря и в ближайшее время приступит к бурению поисково-оценочной скважины совместно с итальянской нефтяной компанией Eni», – говорится в сообщении российского информагентства.

«Роснефть» не давала официальных комментариев по этому поводу.

В марте Европейский суд общей юрисдикции признал правомерными санкции, наложенные Европейским Союзом на российский нефтяной концерн. Совет ЕС дал достаточные обоснования штрафным мерам, введенным в июле 2014 года, говорилось в постановлении суда в Люксембурге.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».