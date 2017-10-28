В Каталонии временную администрацию возглавила вице-премьер Испании

Премьер-министр Испании Мариано Рахой возложил обязанности главы Каталонии на первого вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамарию. Сегодня, в субботу, ожидается, что она проведет совещание с госсекретарями, которым предстоит исполнять министерские обязанности в Совете правительства Каталонии. Об этом сообщило агентство AFP.

Накануне, 27 октября, парламент Каталонии объявил о независимости. В ответ на это Мадрид ввел в регионе прямое управление и отстранил от должности главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Снят с должности глава полиции Каталонии. Как сообщает Reuters, в рядах полиции Каталонии, которая формально не зависит от испанских сил правопорядка, царят разногласия между сторонниками и противниками независимости.

Накануне премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в регионе назначены на 21 декабря.