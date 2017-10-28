В Каталонии Пучдемон призвал создать «демократическую оппозицию»

В Барселоне отстраненный от власти Карлес Пучдемон призвал сторонников сформировать «демократическую оппозицию» и оказывать мирное сопротивление действиям испанских властей.

Он выступил через несколько часов после того, как премьер-министр Испании Мариано Рахой возложил обязанности главы Каталонии на первого вице-премьера Сорайю Саэнс де Сантамарию.

В субботу, 28 октября, ожидается, что новая глава Каталонии проведет совещание с госсекретарями, которым предстоит исполнять министерские обязанности в Совете правительства Каталонии.

Парламент Каталонии 27 октября объявил о независимости. В ответ на это Мадрид ввел в регионе прямое управление и отстранил от должности главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Снят с должности глава полиции Каталонии. Как сообщает Reuters, в рядах полиции Каталонии, которая формально не зависит от испанских сил правопорядка, царят разногласия между сторонниками и противниками независимости.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой также заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в регионе назначены на 21 декабря.