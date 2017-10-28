В Минфине Крыма рассказали, когда полуостров погасит бюджетные долги

Подконтрольное Кремлю министерство финансов Крыма сообщило, что аннексированный полуостров погасит бюджетные кредиты в конце декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба российского министерства.

«На начало года Крым имел бюджетных кредитов на 5,3 миллиарда рублей (около 2,6 миллиона гривен – КР). Это 1,9% от общей суммы госдолга. Крым погасил 4,9 миллиардов рублей (около 2,3 миллиона гривен – КР) долга, что составило 98% от общей суммы задолженности. Последнее погашение бюджетных кредитов запланировано на конец декабря текущего года», – цитирует пресс-служба российского главу минфина в Крыму Ирину Кивико.

В отчете подконтрольной России службе государственной статистики в Крыму сказано, что сумма задолженности по заработной плате в аннексированном Крыму на 1 сентября текущего года составила более 86,7 миллионов рублей (около 42 миллионов гривен – КР).

Работникам предприятий Керчи, Феодосии, Ленинского и Кировского районов задолжали десятки миллионов рублей зарплаты.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».